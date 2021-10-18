الجيزة: غلق 6 محال تجارية مخالفة وإزالة بناء بدون ترخيص بمنشأة القناطر

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تمكّنت لجان المتابعة بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة من ضبط مخالفة بالبناء على مساحة 350 م2 عبارة عن سور بالطوب الأبيض بنطاق برقاش، حيث تم على الفور إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

كما شنّت أجهزة المدينة عدد من الحملات لرفع الإشغالات بنطاق المدينة والتى أسفرت عن غلق عدد 6 محال تجارية مخالفة وضبط 60 كرسيًا و20 شيشة و10 ترابيزة و5 ميزان و7 استاند حديد و4 حامل حديد و4 طقطوقة و4 كوريك وتروسيكل، وتحرير 14 محضر إشغال و4 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، ورفع الإشغالات على مجرى النيل بأتريس ورفع ناتج أعمال الإزالات بكورنيش القطا.

وفيما يتعلق بأعمال التجريد والصيانة فقد تم تجريد ورفع الأتربة بـ(طريق المنطقة الصناعية، جزاية نكلا، طريق الملك، الطرق الرئيسية بالإخصاص، الطرق الرئيسية بكفر حجازى، طريق الحسانين ذات الكوم بنطاق بهرمس، طريق الجلاتمة الحسانين، الطرق الرئيسية بالمناشي والخطاطبة، طريق أم دينار بكفر حجازى، طريق الرياح ببرقاش) وصيانة كشافات أعمدة الإنارة بالمنصورية وأبوغالب وبني سلامة ونكلا ووردان والجلاتمة وشارع عاطف السادات بنطاق المدينة، وتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بكوبرى نكلا العلوى وتركيب بلاط الإنترلوك بموقف المدينة الجديد،و بدء أعمال الصيانة لخط الكهرباء الرئيسيى نكلا الخطاطبة.

كما يجري استكمال أعمال تبطين ترعة أبودياب وإستكمال الإستعدادات الخاصة بتطبين مسافة 1.25 كم بترعة ديل المنصورية.

وبالتنسيق مع إدارة التموين تم ضبط 80 حالة مخالفة تموينية وصحية خلال حملة لضبط التجار المخالفين والتفتيش على الأسواق.