الخطيب: قطاع كرة القدم بالأهلي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية

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الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قال إن قطاع كرة القدم بالأهلي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، سواء على الصعيد المحلي أو القاري وكذلك العالمي بالحصول على برونزية مونديال الأندية.

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وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر الجزيرة: «حققنا نجاحات كبيرة في ملف كرة القدم وتوجنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين وحصدنا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وهو نجاح كبير، لكننا نسعى للأفضل بتوفيق الله».

ووجه الخطيب الشكر لكل من ساهم في الوصول لهذه النجاحات وعلى رأسهم لجنة التخطيط للكرة والكابتن محسن صالح والكابتن خالد بيبو والكابتن أمير توفيق، وكذلك الدكتور طه إسماعيل.

وتوجه الخطيب بالشكر إلى الجيل الحالي من اللاعبين الذين حققوا إنجازات كبيرة في ظروف صعبة للغاية، مؤكدا أن هذا الجيل من اللاعبين تحدى العديد من الصعاب، وكل لاعب قدم أقصى ما يمكن لكي يساهم في رفع اسم وتاريخ النادي الأهلي وكتابة تاريخ جديد بعدما تحملوا الكثير، موجها الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين.

وتحدث الكابتن الخطيب عن موسيماني المدير الفني للفريق، مؤكدا أنه شخصية جديرة بالاحترام، وقال: «بعد الفوز على صن داونز في دوري ابطال إفريقيا، جمعتني به جلسة قصيرة على الطائرة ولمست مدى عشقه للنادي وتقديره له، وعند الحاجة إلى التعاقد مع مدير فني كبير مناسب للأهلي في مرحلة صعبة كان موسيماني يعد من أفضل 50 مديرا فنيا في العالم، وأول رد فعل له بعد التواصل معه كان الترحيب بشكل مباشر بتولي المهمة».

وأضاف:«موسيماني كان لديه رغبة في كتابة التاريخ مع الأهلي أعظم نادي في القارة على حد وصفه».

كما وجه الخطيب الشكر إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وقال :«سيد ابن النادي الذي تربى داخله وتشبع بمبادئه وقيمه بعدما عمل معنا منذ حوالي 12 سنة في قطاعات مختلفة ولم يرفض أي دور طوال عمره لعشقه الشديد للعمل داخل النادي، وهو من أفضل مديري الكرة على مدار تاريخ النادي بعدما تحمل الكثير بتفانٍ شديد ونجح في عمله بشكل منقطع النظير، وهو ما يذكرني بالراحل ثابت البطل الذي كان نموذجا وقدوة وكان مخلصا للنادي إلى أن رحل عن الدنيا».

ووجه الخطيب رسالة إلى الجهاز الفني واللاعبين وقال إن الفترة المقبلة تحتاج إلى طي صفحة ما تحقق من بطولات للتركيز فيما هو قادم والذي يحتاج إلى بداية قوية بالقلب والروح في ظل المقومات المميزة المتاحة لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد مع مساندة الجماهير.