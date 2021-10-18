نواب يطالبون بتحويل مخالفات اتحاد الكرة للنيابة وتوضيح سبب متاعب صلاح

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واصل أعضاء مجلس النواب هجومهم على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة لادارة اتحاد الكرة، بسبب ما اعتبروه مخالفات داخل الاتحاد، وبسبب ما وصفوه بالتعالي على أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من 27 نائب متعلقة بفساد اتحاد الكرة .

وهاجم وكيل اللجنة التشريعية، اتحاد كرة القدم ممثلة في المهندس أحمد مجاهد قائلا :«من أول ما جلس على المنصة وجميع النواب يشعرون انه يستهين بهم، وكأنه شخص فوق الدستور والقانون».

وتابع وكيل «تشريعية النواب» :«انت حاطط ايدك على خدك ووكيل اللجنة التشريعية بيتحدث معاك.. أكيد حد قالك روح هناك جلسة وهتعدي».

ورد المهندس احمد مجاهد عي انتقادات النائب قائلا: مش فاهم اقعد ازاي «، ليرد النائب قائلا:» انت كمان بتشوح لي.. لن أترك طلب الإحاطة الخاص بي وسيتم إحالته للنيابة».

وشدد عدد من اعضاء مجلس النواب، على ضرورة احالة جميع طلبات الاحاطة إلى النيابة العامة .

فيما انتقد النائب خالد بدوي، طريقة تعامل المهندس احمد مجاهد، مع اعضاء المجلس، مؤكداً أن الجميع يعلم أنه حينما يذكر اتحاد الكرة يتم ذكره بالفساد .

واضاف «بدوي» أن نجم مصر محمد صلاح، الذي نجح في رفع اسم مصر لم يسلم من مشاكل اتحاد الكرة، مما ادي إلى تدهور مستواه في الموسم الماضي وما قبله، وتابع: «يجب على مسؤول اتحاد الكرة ألا يكون ممتعض في وجوده في أعلي مؤسسة تشريعية في الدولة المصرية».