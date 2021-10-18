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بدء توافد الأعضاء لحضور المؤتمر العام لرئيس الأهلي ‏

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بدء توافد الأعضاء لحضور المؤتمر العام لرئيس الأهلي ‏ بدء توافد الأعضاء لحضور المؤتمر العام لرئيس الأهلي ‏

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أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ، بدأوا في التوافد على المكان المخصص داخل المقر ‏الرئيسي بالجزيرة، لحضور المؤتمر العام للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ‏الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية.‏

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وكانت الساعات الماضية قد شهدت تجهيز المكان المخصص لإقامة المؤتمر من خلال إعداد أماكن الحضور وتركيب شاشة ‏عملاقة، والانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث، والذي يقدم خلاله ‏الكابتن محمود الخطيب تقريرًا مفصلًا لأعضاء الجمعية، يتضمن الإنجازات التي تحققت في ‏كافة الملفات والقطاعات.‏

ويكشف رئيس النادي خلال هذا المؤتمر ما تم إنجازه من البرنامج الذي سبق أن أعلنه قبل ‏خوض المعترك الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات.‏

المصرى اليوم

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