بدء توافد الأعضاء لحضور المؤتمر العام لرئيس الأهلي ‏

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أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ، بدأوا في التوافد على المكان المخصص داخل المقر الرئيسي بالجزيرة، لحضور المؤتمر العام للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية.
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وكانت الساعات الماضية قد شهدت تجهيز المكان المخصص لإقامة المؤتمر من خلال إعداد أماكن الحضور وتركيب شاشة عملاقة، والانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث، والذي يقدم خلاله الكابتن محمود الخطيب تقريرًا مفصلًا لأعضاء الجمعية، يتضمن الإنجازات التي تحققت في كافة الملفات والقطاعات.
ويكشف رئيس النادي خلال هذا المؤتمر ما تم إنجازه من البرنامج الذي سبق أن أعلنه قبل خوض المعترك الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات.