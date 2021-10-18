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رحيل موسيماني عن الأهلي .. بيتسو يوضح حقيقة جمع متعلقاته من فيلا زايد

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رحيل موسيماني عن الأهلي .. بيتسو يوضح حقيقة جمع متعلقاته من فيلا زايد رحيل موسيماني عن الأهلي .. بيتسو يوضح حقيقة جمع متعلقاته من فيلا زايد

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كشف حازم الحديدي، وكيل مدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري، حقيقه رحيل مدرب الأهلي.

وكانت أنباء تترددت حول مغادرته مقر الإقامة وجمعه متعلقاته استعدادا للرحيل غير صحيحة بالمرة. وقال الحديدي في تصريحات صحفية: «موسيماني لا يفكر في الرحيل عن الأهلي، لأنه مدرب محترف ومرتبط بعقد رسمي يمتد لنهاية الموسم».

وأضاف: «هناك شائعات تلاحق موسيماني بشكل مستمر ومنها أنباء جمع المتعلقات من مقر إقامته وهو أمر غير صحيح بالمرة». وأشار حازم الحديدي إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لم يغادر مقر إقامته والأمر كله مجرد شائعات ليس أكثر.

وكان موسيماني قد ارتبط اسمه في الساعات الماضية بالرحيل عن منصبه كمدير فني للأهلي، في ظل أنباء حول تعيين البرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الأسبق لخلافته.

المصرى اليوم

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