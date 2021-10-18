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«إحنا بنتكلم في مستحقات الدولة».. مشادات كلامية بين النواب وأحمد مجاهد في البرلمان

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«إحنا بنتكلم في مستحقات الدولة».. مشادات كلامية بين النواب وأحمد مجاهد في البرلمان «إحنا بنتكلم في مستحقات الدولة».. مشادات كلامية بين النواب وأحمد مجاهد في البرلمان

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شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، جدلًا واسعًا بين الأعضاء، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التزام الاتحاد بسداد الضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مخالفات مالية بانحاد الكرة، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الأوليمبية.

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة: «عايزين نسدد الضرائب مش بنعمل مباريات كلامية»، متابعا: «إحنا بنتكلم في مستحقات الدولة، ونعلم أنه متوفر في خزينة الاتحاد ما يكفي من أموال لسداد تلك المستحقات».

وأوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بدفع كامل مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة.

المصرى اليوم

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