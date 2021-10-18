زعيم «أغلبية النواب»يهاجم اتحاد الكرة: يتعامل مع الدولة على أنه أعلى من المحاسبة والمراقبة

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قال النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب، إن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان، على أنه في سماء اعلي من المحاسبة والمراقبة .

و أضاف «رشاد» خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الاثنين: «عندما كنت أترأس لجنة الشباب تم توجيه الدعوة اكثر من مرة للمهندس هاني ابو ريدة وقت توليه رئاسة الاتحاد وكان يرفض الحضور دائما». .

و تابع خلال مناقشة طلبات احاطة ضد فساد اتحاد الكرة: «النواب ممثلين عن الشعب المصري، وعندما تم سؤال وزارة الشباب عن اسباب عدم حضور هاني ابوريدة للجنة، كان رد الوزارة انه تم توجيه الدعوة له، كيف كان يظن انه خارج ولاية الدولة المصرية». .

وقال «رشاد»: «كيف لإتحاد الكرة ان يرفض ان يقوم مجلس النواب الذي يمثل ضمانة للشعب المصري، بممارسة صلاحياته من خلال نوابه، وكان مسؤولوا الاتحاد دائما ما يقولون لسنا تابعين لكم ولا تابعين للوزارة واللجنة ليس لها سلطة على اتحاد الكرة». .

و اضاف: «اتحاد الكرة في سماء اعلي من المحاسبة والمراقبة حتي في الفشل الذريع في امم افريقيا لم نحاسبهم وكيف نوقف عن هذا الاعتداء السافر على الكرامة المصرية والدولة المصرية

وتابع :«نحن امام نقطة فاصلة يجب ان نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة على الاتحاد».