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استقالة اللجنة الفنية للإسماعيلي

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استقالة اللجنة الفنية للإسماعيلي استقالة اللجنة الفنية للإسماعيلي

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قرر على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، تقديم استقالته من منصبه، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقررت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، التقدم باستقالتها من أجل رفع الحرج عن مجلس الإدارة الجديد، الذي سيتم انتخابه في 31 أكتوبر الجاري.

ويرى أبوجريشة، أن اللجنة الفنية، انتهت مهمتها، بعد تعيين جهاز فني جديد بقيادة طلعت يوسف، وتدعيم الفريق بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الماضي.

ودعم الإسماعيلي صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة، عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، عصام صبحى ظهير أيمن المقاصة، عبدالله جمعة ظهير أيمن حرس الحدود، أحمد عيد ظهير أيمن ، محمد الترهونى ظهير أيسر سموحة، محمد دسوقى ظهير أيسر المقاصة، المهاجم الزامبى جاستن شونجا.

المصرى اليوم

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