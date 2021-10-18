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وزير الشباب: «أبو ريدة» ليس له صفة رسمية في الاتحاد.. وأي مخالفت نرصدها نحيلها للنيابة

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وزير الشباب: «أبو ريدة» ليس له صفة رسمية في الاتحاد.. وأي مخالفت نرصدها نحيلها للنيابة وزير الشباب: «أبو ريدة» ليس له صفة رسمية في الاتحاد.. وأي مخالفت نرصدها نحيلها للنيابة

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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك اتفاق على تعديل شامل لقانون الرياضة، وبالنسبة لمشروع قانون مد مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الهيئات الرياضية، فذلك لانها فترة استثنائية، حيث تنتهي المدة المقررة حاليا في 31 من شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف خلال اجتامع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الاثنين: «الجانب الرقابي موجود ونقوم به في ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأي تدخل من الجهة التنفيذية يكون وفقا للدستور والقانون، وكل خطواتنا تتم وفقا للقوانين الدولية وتنسيقا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد الكرة قدم استقالته في عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدا لإجراء الانتخابات، وكلامي لا يعني أنها فزاعة»«.

و ردا على تساؤلات بعض النواب عن دور هاني أبوريدة في إدارة اتحاد كرة القدم، تابع «صبحى»: «هاني أبوريدة ليس له أي صفة رسمية في الاتحاد بعد استقالته».

و حول وجود مخالفات في اتحاد الكرة، قال وزير الشباب: «شكلنا لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة، وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة».

المصرى اليوم

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