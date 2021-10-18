أخبار عاجلة

البداد.. رحلة الاستثمار بالمليارات بدأت -
"ابن فرحان" يستقبل وزير خارجية هندوراس لمناقشة تعزيز العمل والتنسيق المشترك -
"الرشيد"‬⁩: إطلاق مشاريع كثيرة خلال أشهر ومشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سيخفض الحرارة درجتين -
انطلاق الفعاليات بمنطقة "المربع" ضمن موسم الرياض 2021 -
السعودي "الظافري" يحصد الميدالية الذهبية بالبطولة الدولية للتايكوندو -
مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا -
السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة آليا بتوجيه من الملك سلمان -
مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء» -
محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار -
كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات «أوتونيل» لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يطلقان ماراثون احتفالات أكتوبر ويفتتحان تطوير نادي الصفوة

Print
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يطلقان ماراثون احتفالات أكتوبر ويفتتحان تطوير نادي الصفوة وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يطلقان ماراثون احتفالات أكتوبر ويفتتحان تطوير نادي الصفوة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إشارة بدء ماراثون رياضي أقامته الوزارة صباح اليوم الاثنين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بحضور عدد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء الماراثون ضمن احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ونظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية -الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة بمشاركة ألف من أبناء محافظة الشرقية ممثلين عن مراكز شباب وأندية المحافظة، ومجموعة من المشاركين في المشروع القومي الذي تنفذه الوزارة تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي" لرعاية الأيتام تحت رعاية السيد السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

بدأ الماراثون بمشاهدة عدد من العروض للشباب المشاركين وسط مجموعة من الأغاني الوطنية، ثم مسيرة مشي حمل خلالها المشاركون علم ، وماراثون للدراجات .

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بافتتاح المبني الإداري وملعب كرة قدم بنادي الصفوة الرياضي في حضور المشاركين في المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة منها "مشروع ١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم، مشروع الفتاة والمرأة، مشروع رعاية أطفال التوحد".

عقب ذلك، شارك الوزير ومحافظ الشرقية في الاحتفالية المقامة بنادي الصفوة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر بحضور أبناء المحافظة والمستشار العسكري، وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء، وتقديم مجموعة من العروض الفنية والرياضية.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تشارك في الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ مجموعة من الاحتفالات واللقاءات الحوارية مع أبطال حرب أكتوبر المجيدة من أبناء القوات المسلحة بمشاركة النشء والشباب في ضوء التوعية بالدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، وقدرة الجندي المصري علي التحدي والتفوق علي العدو وتحقيق الانتصار.

لفت الوزير إلي دور الماراثونات الرياضية التي تنظمها الوزارة بشكل دوري في سبيل نشر ثقافة الممارسة الرياضية تحقيقاً لرؤية الوزارة جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب

متعب: الأندية العالمية ستبحث عن المحترفين المصريين بسبب تألق صلاح.. فيديو

متعب: الأندية العالمية ستبحث عن المحترفين المصريين بسبب تألق صلاح.. فيديو