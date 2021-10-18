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خالد الغندور: بديل موسيماني جاي في الطريق

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خالد الغندور: بديل موسيماني جاي في الطريق خالد الغندور: بديل موسيماني جاي في الطريق

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كشف الإعلامي خالد الغندور، عن خليفة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريب الفريق الأحمر.

ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» تصريح أحمد حسن، نجم الأهلي السابق، بشأن جمع موسيماني، متعلقاته من فيلته في الشيخ زايد، استعدادًا للرحيل عن الأهلي، معلقًا: «فيريرا جاي في الطريق».

وهناك حالة غضب شديدة، لدى مسؤولي النادي الأهلي، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة والتي كان أخرها التعادل أمام الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا ومن قبلها خسارة بطولتي الدوري والسوبر المحلي.

يُذكر أن فيريرا، كانت له تجربة ناجحة مع نادي الزمالك منذ 5 مواسم، حيث قاد الفريق للفوز ببطولتي الدوري والكأـس.

المصرى اليوم

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