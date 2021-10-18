الإسماعيلي يستعد للأهلي بالفوز على أبو خليفة 10 -0

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق أبوخليفة أحد أندية المظاليم، بنتيجة 10 – 0، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأثنين، على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد.

سجل أهداف الدراويش شكري نجيب ستة أهداف وهدفين لأحمد مدبولي وهدف لكل من أحمد عيد والزامبى جاستن شونجا.

بدأ الفريق بتشكيل ضم: أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، مروان الصحراوي، أحمد عيد..

خط الوسط: عماد حمدي، محمد صادق، محمد مخلوف، أحمد مدبولي، شكري نجيب.

خط الهجوم: الزامبي جاستن شونجا.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الأهلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.