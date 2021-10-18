أخبار عاجلة

مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا -
السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة آليا بتوجيه من الملك سلمان -
مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء» -
محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار -
كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات «أوتونيل» لواشنطن -
هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية .. فيديو -
برنامج لتوطين الوظائف -
تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي -
حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الإسماعيلي يستعد للأهلي بالفوز على أبو خليفة 10 -0

Print
الإسماعيلي يستعد للأهلي بالفوز على أبو خليفة 10 -0 الإسماعيلي يستعد للأهلي بالفوز على أبو خليفة 10 -0

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق أبوخليفة أحد أندية المظاليم، بنتيجة 10 – 0، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأثنين، على الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد.

سجل أهداف الدراويش شكري نجيب ستة أهداف وهدفين لأحمد مدبولي وهدف لكل من أحمد عيد والزامبى جاستن شونجا.

بدأ الفريق بتشكيل ضم: أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، مروان الصحراوي، أحمد عيد..

خط الوسط: عماد حمدي، محمد صادق، محمد مخلوف، أحمد مدبولي، شكري نجيب.

خط الهجوم: الزامبي جاستن شونجا.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الأهلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
منع الزمالك من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

منع الزمالك من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة ولاستقبال الجماهير

علي درويش: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة ولاستقبال الجماهير

أيمن إسماعيل يستعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي

أيمن إسماعيل يستعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي

كارتيرون يتفقد أرضية ستاد «نيايو الوطني»

كارتيرون يتفقد أرضية ستاد «نيايو الوطني»