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المحكمة الجنائية رفضت الالتماس.. نجم بايرن ميونخ يدخل السجن خلال 10 أيام

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المحكمة الجنائية رفضت الالتماس.. نجم بايرن ميونخ يدخل السجن خلال 10 أيام المحكمة الجنائية رفضت الالتماس.. نجم بايرن ميونخ يدخل السجن خلال 10 أيام

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بعدما رفضت المحكمة التماسة أصبح للنجم الفرنسي لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ، مهلة حتى 28 أكتوبر الجاري، لدخول سجن إسباني بعدما حصل اليوم الإثنين على الأوراق الخاصة بدخوله السجن لتورطه بشكل متكرر في جرائم تتعلق بالعنف الذكوري.

وذكرت وكالة الأنباء الأسبانية أن محكمة العدل العليا في مدريد، أن لاعب أتلتيكو مدريد السابق مثُل طواعية صباح اليوم أمام المحكمة الجنائية رقم 32 في العاصمة الإسبانية، وبهذه الطريقة، تنتهي فترة العشرة أيام لدخول هيرنانديز إلى السجن في 28 أكتوبر الجارى

وحُكم على لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد سابقا، بالسجن لمدة ستة أشهر لخرقه أمر عدم التعرض لرفيقته العاطفية، التي ذهب معها لقضاء شهر عسل على الرغم من حقيقة أن كليهما كان يخضع لأمر بعدم التعرض للآخر بسبب إدانة سابقة بارتكاب جرائم تتعلق بسوء المعاملة في البيئة الأسرية.

وطلب اللاعب تعليق عقوبة السجن، لكن المحكمة الجنائية رقم 32 في مدريد رفضت التماسه لأن لديه بالفعل إدانتين بتهمة إحداث إصابات على صلة بالعنف ضد المرأة.

المصرى اليوم

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