المندوه: قد نعلن عن الانتخابات نهاية أكتوبر وحل أزمة الملابس خلال أسبوعين

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كشف حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك، عن إمكانية الإعلان عن إنتخابات مجلس إدارة الزمالك والانتهاء بعد تنقية العضويات بنهاية الشهر الجاري.

وقال المندوه، "الانتخابات ستسير بشكل طبيعي، ولكن ما حدث كان نتاج للفترة الماضية، ولكن لا يوجد أي خلل وقد نعلن عن الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر".

وتابع "ما حدث ربما كان خطأ من إدارة الانتخابات في النادي بالإعلان عنها قبل تنقية كشوف الانتخابات، كان هناك العديد من الأخطاء من قبل ومن ضمنها العضويات المفروض عليها عقوبات مالية، لذلك فنحن بحاجة لتنقية العضويات بشكل جيد وفي النهاية لم تحدث مشكلة كبيرة".

وأضاف، "تابعت التعليقات حول القميص الذي خاض به الفريق مباراة توسكر، ولكن سنستلم طقم جديد خلال أسبوعين لنخوض به الموسم الجديد".