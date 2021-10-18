أخبار عاجلة

مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا -
السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة آليا بتوجيه من الملك سلمان -
مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء» -
محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار -
كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات «أوتونيل» لواشنطن -
هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية .. فيديو -
برنامج لتوطين الوظائف -
تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي -
حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

المندوه: قد نعلن عن الانتخابات نهاية أكتوبر وحل أزمة الملابس خلال أسبوعين

Print
المندوه: قد نعلن عن الانتخابات نهاية أكتوبر وحل أزمة الملابس خلال أسبوعين المندوه: قد نعلن عن الانتخابات نهاية أكتوبر وحل أزمة الملابس خلال أسبوعين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة بنادى ، عن إمكانية الإعلان عن إنتخابات مجلس إدارة الزمالك والانتهاء بعد تنقية العضويات بنهاية الشهر الجاري.

وقال المندوه، "الانتخابات ستسير بشكل طبيعي، ولكن ما حدث كان نتاج للفترة الماضية، ولكن لا يوجد أي خلل وقد نعلن عن الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر".

وتابع "ما حدث ربما كان خطأ من إدارة الانتخابات في النادي بالإعلان عنها قبل تنقية كشوف الانتخابات، كان هناك العديد من الأخطاء من قبل ومن ضمنها العضويات المفروض عليها عقوبات مالية، لذلك فنحن بحاجة لتنقية العضويات بشكل جيد وفي النهاية لم تحدث مشكلة كبيرة".

وأضاف، "تابعت التعليقات حول القميص الذي خاض به الفريق مباراة توسكر، ولكن سنستلم طقم جديد خلال أسبوعين لنخوض به الموسم الجديد".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في أولى جولات الدوري

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في أولى جولات الدوري

بـ«تشيرت الزمالك».. عمر كمال في مدرجات كامب نو لحضور مباراة برشلونة وريـال مدريد

بـ«تشيرت الزمالك».. عمر كمال في مدرجات كامب نو لحضور مباراة برشلونة وريـال مدريد

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد الـ33

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد الـ33

مشادة بين موظفي نادي الزمالك بعد الحكم بعودة مرتضى منصور

مشادة بين موظفي نادي الزمالك بعد الحكم بعودة مرتضى منصور