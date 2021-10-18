الازمة المالية تشعل الخلافات داخل مجلس المصري.. و«شعباني» يطالب بتعديل اللائحة المالية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية أزمة مع لاعبي الفريق الكروي الأول، قبل أيام من مواجهة السلطات والموارد المائية بطل اوغندا المقرر اقامته يوم السبت المقبل في لقاء العودة بدور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية، بسبب عدم وجود سيولة مالية لصرف المستحقات المالية للاعبين والتي تقدر بـ15 مليون جنيه سواء عن نسبة المشاركات في الموسم المنقضي أو مستحقات الموسم الجديد.

وطالب اللاعبون، عبدالحليم على مديرالكرة التدخل لإنهاء الازمة قبل إقامة مباراة العودة حتى يتمكن اللاعبون من التركيز في الفترة المقبلة، وعلمت «المصري اليوم» ان سمير حلبية رئيس النادي حمل مسئوولية الازمة المالية إلى محمد الخولي نائب رئيس النادي ورئيس لجنة التعاقدات بعد أن وافق الأخير على تأخير قيمة الشيك الخاص بإتمام صفقة انتقال احمد رفعت إلى نادي فيوتشر ويقدر بـ15 مليون جنيه ليستحق في أول يناير المقبل بدلا من استحقاقه في أول أكتوبر الجاري، وهو المبلغ الذي كان يعتمد عليه المجلس لسداد مستحقات اللاعبين.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترض فيه معين الشعباني المدير الفني للفريق على لائحة المكافأت المالية المعتمدة من المجلس في الموسم الماضي والتي تقدر بـ5000 ألاف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز بالمباراة الواحدة، وطالب «شعباني» ضرورة تعديل اللائحة المالية اذا رغب المجلس في المنافسة على البطولات، كان سمير حلبية قد توقف عن تمويل الفريق الكروي في الفترة الأخيرة بعدما اكتشف عن عدد من أعضاء المجلس يرفضون المساهمة معه في حل الازمة المالية