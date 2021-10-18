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: لم يصلنا أي شىء بخصوص شكوى توسكر الكيني

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الزمالك: لم يصلنا أي شىء بخصوص شكوى توسكر الكيني : لم يصلنا أي شىء بخصوص شكوى توسكر الكيني

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كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، حقيقة دخول حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، في مشادة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وأحد زملائه عقب مباراة توسكر الكيني.

وقال المصدر: «الأخبار المتداولة عن دخول حازم إمام في مشادة مع كارتيرون أو أحد زملائه عقب مباراة توسكر غير صحيحة، وكل ما ينشر عاري تماما من الصحة ولا أعلم من نشر الخبر».

وأضاف: «حازم أكد أنه لم يدخل في مشادة مع اللاعبين أو كارتيرون، المدرب كان متواجدا في المؤتمر الصحفي فكيف حدثت مشادة بينه وبين حازم امام»

وعن واقعة الزجاج المكسور قال: «كانت هناك مشكلة في الباب، وحازم تعامل معه بقوة، وحازم توجه إلى المسئولين في الاستاد وقدم لهم اعتذارا عن الموقف».

وعن تقدم نادي توسكر الكيني بشكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي قال المصدر: «لم يصل حتى الأن أي خطاب لنادي الزمالك من الاتحاد الأفريقي».

المصرى اليوم

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