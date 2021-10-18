كارتيرون: مباراة العودة أمام توسكر لن تكون سهلة

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أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أن مباراة العودة ليست سهلة، وفريقه سيخوض لقاء العودة ببرج العرب بأفضل تشكيل ممكن من أجل حسم الفوز والتأهل لدور المجموعات.

كما اكد سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر الكيني، وشدد المدير الفني، على أن اللقاء كان صعبا، والزمالك واجه منافسا قويا ومنظما، موضحا أن الأجواء كانت صعبة في كينيا خاصة وأن نسبة الأكسجين في الجو أقل منها في مصر.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة العودة امام الفريق الكيني يوم الجمعة المقبل على ارض ملعب استاد برج العرب