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رد محبط من كلوب حول تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

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رد محبط من كلوب حول تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول رد محبط من كلوب حول تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

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يترقب عشاق نادي ليفربول قيام النجم المصري محمد صلاح بتجديد عقده مع النادي الإنجليزي العريق في ظل خوف جماهير الريدز من رحيل اللاعب عن أسوار الأنفيلد.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين للحديث عن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد تم توجيه سؤال ليورجن كلوب حول مصير محمد صلاح مع الريدز.

ووجه أحد الصحفيين سؤالاً ليورجن كلوب قال فيه: «هل سيجدد محمد صلاح عقده مع ليفربول؟»، فجاء رد يورجن كلوب غامضاً ومحبطاً للجماهير حيث لم يكن حاسماً فقال: «لا أعلم سنرى».

ويقدم محمد صلاح أداء خيالياً مع فريق ليفربول منذ بداية الموسم الجاري، وطالبت الجماهير مجلس الإدارة في الأسابيع الأخيرة بعمل أي شيء من أجل إقناع اللاعب المصري بالبقاء وعدم الرحيل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023 ويرغب النادي في تمديد عقده إسوة بغيره من زملائه في صفوف العملاق الإنجليزي.

المصرى اليوم

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