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عمرو أدهم: لم يصلنا أي شيء بخصوص قضية شيكابالا

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عمرو أدهم: لم يصلنا أي شيء بخصوص قضية شيكابالا عمرو أدهم: لم يصلنا أي شيء بخصوص قضية شيكابالا

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نفى عمرو ادهم، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن قضية محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الكروى الأول، مع سبورتنج لشبونة، والتي خرجت شائعات تؤكد ان المحكمة الرياضية «كاس» قررت إلزام الزمالك بدفع مليون دولار خلال فترة 30 يوما وإلا تعرض الزمالك لإيقاف القيد لمدة فترتين.

وقال عمرو ادهم في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «حتى الأن لم يصل أي شيء رسمي لنادى الزمالك بخصوص قضية شيكابالا، وما يتردد غير صحيح، والمحكمة الرياضية لم تخطرنا بشىء يخص قضية شيكابالا».

المصرى اليوم

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