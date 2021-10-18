ريال مدريد يطارد مهندس صفقات ليفربول

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يسعى فريق ريال مدريد الإسباني تحت رئاسة فلورنتينو بيريز، الرئيس التاريخي للعملاق الملكي، إلى بناء فريق جديد قوي خلال الفترة المقبلة قادر على حصد البطولات.

ورصد مسؤولو ريال مدريد عدداً من اللاعبين الذين يسعون للحصول على توقيعهم وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين الثنائي الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان وبول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد، فضلاً عن المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

وكشفت تقارير إنجليزية في الساعات الماضية عن أنه ليس محمد صلاح فقط الهدف الوحيد لريال مدريد في ليفربول حيث هناك صفقة مهمة آخرى يسعون لحسمها.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ذا أثلتيك» الإنجليزية فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مايكل إدواردز مهندس صفقات نادي ليفربول، والذي كان السبب المباشر في بناء الفريق الحالي لـ «الريدز» بكوكبة النجوم في مختلف صفوفه.

ومنذ تولى مايكل إدواردز ملف الصفقات في فريق ليفربول في عام 2016 نجح في حسم عدد من الصفقات المهمة على رأسها التعاقد مع محمد صلاح وأليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، وغيرهم من كبار النجوم الذين صنعوا طفرة ليفربول في السنوات القليلة الماضية.