طارق يحيي: النتائج ستحسم مصير موسيماني مع الأهلي

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قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق، إن نتائج النادى الأهلي في الفترة المقبلة هي من ستتحكم في مصير بيتسو موسيمانى مدرب الفريق.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية: «موسيمانى كان يحظى بدعم كبير جداً من الإدارة والجماهير والإعلام، وهذا انتقل بالتبعية إلى الفريق، وعندما تغيرت الأمور وظهرت بعض المشاكل لدى الجهاز الفنى الأمور تعثرت نوعاً ما، سواء في مشكلة التعاقد مع الجنوب أفريقى أو غير ذلك».

وتابع: «النتائج ستحسم مصير الجهاز الفني، إذا استمرت الأمور بنفس الشكل الذي يحدث الآن بالتأكيد سيكون هناك تغيير للجهاز الفني».