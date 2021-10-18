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جلسة أخيرة بين وبن شرقي.. و«المصري اليوم» تكشف تفاصيل العرض

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جلسة أخيرة بين الزمالك وبن شرقي.. و«المصري اليوم» تكشف تفاصيل العرض جلسة أخيرة بين وبن شرقي.. و«المصري اليوم» تكشف تفاصيل العرض

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يسابق مسئولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الزمن من اجل تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وذلك بتحديد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم موقف اللاعب سواء بالتجديد من عدمه، بعد تقريب وجهات النظر مع اللاعب بخصوص أزمة الشرط الجزائى في عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، والذى تسبب في تعطيل توقيع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر داخل النادي لـ«المصري اليوم»، أن مسؤولي لجنة الزمالك توصلوا لإتفاق مع بن شرقي، على التوقيع لمدة موسمين، مع وضع شرط جزائي بمبلغ 2 مليون دولار ويفعل بعد إنتهاء السنة الأولى في العقد الجديد، ويكون رحيل اللاعب خارج ، وهو ما قرر اشرف بن شرقي، التفكير فيه قبل سفره للإنضمام لمعسكر المغربي، لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ثم خوض مباراة توسكر الكيني مع الزمالك في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى ابطال افريقيا، والتي حقق الزمالك الفوز خلالها بهدف بن شرقي.

وكان هناك اتفاق بين مسؤولي اللجنة مع بن شرقي على التفكير في الأمر وحسم التوقيع عقد العودة من مواجهة توسكر الكيني، في مباراة الذهاب.

وتعتبر هذه الجلسة هي الأمل الأخير للمسؤولين في الزمالك، لتجديد عقد بن شرقي، والإبقاء عليه داخل صفوف القلعة البيضاء، وعدم رحيله مجانا في نهاية الموسم الحالي.

المصرى اليوم

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