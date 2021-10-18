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فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 18 عاما للبنات على فريق الشيخ زايد بنتيجة 0/3 في الجولة الثالثة التي جمعت بين الفريقين بملاعب نادي حلوان العام ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الجيزة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15/25، 12/25، 21/25.

وتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور فرق: الشيخ زايد وأكتوبر وحلوان العام والطالبية.

ويستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء بالملاعب المفتوحة بالنادي استعدادا لاستكمال مباريات الدور الثاني من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي فريق ناشئات الطائرة نظيره حلوان العام بالجولة المقبلة في تمام السادسة والنصف مساء الخميس المقبل بملعب الأخير.