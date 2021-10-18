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موسيمانى يعالج الأخطاء فى التدريبات الجماعية استعدادا للحرس الوطني

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موسيمانى يعالج الأخطاء فى التدريبات الجماعية استعدادا للحرس الوطني موسيمانى يعالج الأخطاء فى التدريبات الجماعية استعدادا للحرس الوطني

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يعود الاهلى لاستئناف التدريبات غدا الثلاثاء، بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق للاعبين لمدة 48 ساعة عقب عودة البعثة من النيجر، وذلك لالتقاط الأنفاس بعد شكوى اللاعبين من الإجهاد الشديد وتأثرهم بسوء أرضية ملعب مباراة الحرس الوطنى والرحلة.

وينتظر أن يعود للتدريبات محمد مجدى أفشة الذي تخلف عن المشاركة في المباراة الأخيرة لحصوله على أذن للزواج، وعلمت «المصرى اليوم» أن موسيمانى استقر على تخصيص التدريبات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين لاعادة الأمور إلى مسارها بعد الإنتقادات التي طالتهم بسبب ضعف الأداء في مباراة الذهاب وغياب الفاعلية الهجومية فضلا عن التغييرات التي لم تصنع الفارق وغيرها من الأمور التي ظهرت خلال المباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الحرس الوطنى السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى يسعى الأهلى خلالها لتحقيق الفوز لتخطى عقب الحرس بعد التعادل الإيجابى 1-1 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضى.

المصرى اليوم

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