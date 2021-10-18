موسيمانى يستفسر من محمد شريف عن أسباب تراجع مستواه فى جلسة خاصة

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يعقد بيستو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد شريف مهاجم الفريق على هامش التدريبات غدا الثلاثاء، لمناقشتة في تراجع مستواه مؤخرا وتحفيزه من أجل إستعادة ذاكرة التهديف والمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز على بطل النيجر لتخطى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

من جابنه، قال سامي قمصان، مدرب الفريق إن الأهلى أمامه هدف في ‏المرحلة الحالية وهو حسم التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال مباراة الإياب أمام الحرس الوطني في القاهرة، مشيرًا إلى أن نتيجة لقاء الذهاب ليست الأفضل ولكنها إيجابية، وكان بإمكان الفريق أن يعود إلى القاهرة بالفوز، في حال استغلال الفرص التي أتيحت أو احتساب ضربة الجزاء المستحقة لأكرم توفيق.‏

وشدد مدرب الأهلي على أن الأداء سوف يتحسن مع عودة اللاعبين المصابين، ودخول الصفقات الجديدة مع الفريق، مشيرًا إلى أهمية تطبيق تقنية الفار في بطولة بحجم دوري أبطال ‏إفريقيا.

واختتم سامي قمصان تصريحاته قائلًا: نثق في قدرة اللاعبين على استكمال مسيرة ‏ومشوار الفريق نحو تحقيق ثلاثية تاريخية من خلال التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على ‏التوالي.‏