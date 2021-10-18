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طائرة يواصل استعداداته للموسم الجديد ويخوض وديتين

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طائرة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد ويخوض وديتين طائرة يواصل استعداداته للموسم الجديد ويخوض وديتين

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واصل فريق الكرة الطائرة الأول بنادي تدريباته استعدادا للموسم الجديد، حيث خضع اللاعبون لتدريبات لياقة بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بنادى الزمالك.

كما خاض لاعبو الفريق التدريبات الفنية بصالة النادي، حيث قام الجهاز الفني للفريق بتصحيح أخطاء اللاعبين وتدريبهم على النواحي الدفاعية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال الأسبوع الحالي من أجل تنفيذ وتطبيق الخطط والتدريبات التي يقوم الجهاز الفني بوضعها في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الفريق خاض مباراة ودية أمام الترسانة يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل بشوطين لكل فريق.

ويقود الفريق حسن الحصرى مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما وأحمد عبدالعزيز مدرب لياقة بدنية ورجب قطب أخصائي لياقة بدنية وحاتم قنديل مدلكا والمدير الإدارى أحمد شعلان.

المصرى اليوم

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