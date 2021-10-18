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الأخضر الليبي يعلن تعاقده مع نجم الإسماعيلي

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الأخضر الليبي يعلن تعاقده مع نجم الإسماعيلي الأخضر الليبي يعلن تعاقده مع نجم الإسماعيلي

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أعلن نادى الأخضر الليبى، تعاقده مع الأنجولى أرى بابل لاعب الإسماعيلى السابق، عقب حصوله على الاستغناء الرسمى من إدارة الدارويش مقابل تنازله عن مستحقاته المادية.

وخرج ارى بابل من قائمة الإسماعيلى في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للدراويش لعدم اقتناعه بالمستوى الفنى والبدنى للاعب.

ويخوض فريق الإسماعيلى عصر اليوم الاثنين مباراة ودية مع نظيره أبوخليفة على الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلى بإفتتاحية الدوري، ومن المقرر أن يقود الدراويش في هذه المباراة محمد إبراهيم ومحمد حمص المدربان نظراً لغياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق بعد إصابته بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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