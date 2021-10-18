أخبار عاجلة

برنامج لتوطين الوظائف -
تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي -
حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة -
فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد -
المستكاوي: محمد صلاح هو المبدع الأول في العالم.. فيديو -
«الجيزة» تجهز تحويلة مرورية جديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق (تعرف عليها) -
حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة -
روما يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدرب سلة : فضلنا منح الفرصة للناشئين.. ومستوى «سوزا» في تصاعد مستمر

Print
مدرب سلة الزمالك: فضلنا منح الفرصة للناشئين.. ومستوى «سوزا» في تصاعد مستمر مدرب سلة : فضلنا منح الفرصة للناشئين.. ومستوى «سوزا» في تصاعد مستمر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي ، إن الجهاز الفني بقيادة اليوناني فانجيليس أنجيلو حرص على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الناشئين خلال منافسات دوري المرتبط.

وأوضح المدرب العام أن اللاعبين الكبار لم يشاركوا حتى الآن في المباريات مع الفريق وعلى رأسهم أنس أسامة ومصطفى كيجو وعمر هشام وأحمد حاتم، مشيرا إلى أن عودتهم تمثل قوة كبيرة للفريق.

وأضاف ياسر عبدالوهاب أن المحترف إدجار سوزا يسير بصورة جيدة مع الفريق ومستواه في تصاعد مستمر، مؤكدا أنه قدم لقاء جيد للغاية أمام الجيش سواء من الناحية الدفاعية والهجومية واستطاع أن يحرز أكثر من ثلاثية خلال المباراة.

وأكد المدرب العام أن الثلاثي عمر هشام ومصطفى كيجو وأحمد حاتم سيتواجدون مع الفريق في المواجهات القادمة من دوري المرتبط، مشيرا إلى أن أنس أسامة سيخضع خلال الفترة القادمة لفترة تأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسيعود للمشاركة مع الفريق في دوري السوبر وبطولة .

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب وسمير جودة وإسلام جمعة طبيبا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في أولى جولات الدوري

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في أولى جولات الدوري

بـ«تشيرت الزمالك».. عمر كمال في مدرجات كامب نو لحضور مباراة برشلونة وريـال مدريد

بـ«تشيرت الزمالك».. عمر كمال في مدرجات كامب نو لحضور مباراة برشلونة وريـال مدريد

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد الـ33

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد الـ33

مشادة بين موظفي نادي الزمالك بعد الحكم بعودة مرتضى منصور

مشادة بين موظفي نادي الزمالك بعد الحكم بعودة مرتضى منصور