★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، إن الجهاز الفني بقيادة اليوناني فانجيليس أنجيلو حرص على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الناشئين خلال منافسات دوري المرتبط.

وأوضح المدرب العام أن اللاعبين الكبار لم يشاركوا حتى الآن في المباريات مع الفريق وعلى رأسهم أنس أسامة ومصطفى كيجو وعمر هشام وأحمد حاتم، مشيرا إلى أن عودتهم تمثل قوة كبيرة للفريق.

وأضاف ياسر عبدالوهاب أن المحترف إدجار سوزا يسير بصورة جيدة مع الفريق ومستواه في تصاعد مستمر، مؤكدا أنه قدم لقاء جيد للغاية أمام الجيش سواء من الناحية الدفاعية والهجومية واستطاع أن يحرز أكثر من ثلاثية خلال المباراة.

وأكد المدرب العام أن الثلاثي عمر هشام ومصطفى كيجو وأحمد حاتم سيتواجدون مع الفريق في المواجهات القادمة من دوري المرتبط، مشيرا إلى أن أنس أسامة سيخضع خلال الفترة القادمة لفترة تأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسيعود للمشاركة مع الفريق في دوري السوبر وبطولة كأس العالم.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب وسمير جودة وإسلام جمعة طبيبا.