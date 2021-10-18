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غادرت اليوم وفود وبعثات الدول المختلفة مصر بعد ختام منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي اقيمت على ملاعب الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بداية من 11 أكتوبر ، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية هي مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.



وشهدت البطولة تفوق مصر على رماة العالم لحصولها على 30 ميدالية متنوعة من حصيلة 8 ميداليات متنوعة فى منافسات الفردى ، و حصد 4 ميداليات فى منافسات الفرق و 9ميداليات فى منافسات الجائزة الكبرى، 9 ميداليات فى منافسات بطولة افريقيا ليصل اجمالى عدد ميداليات مصر 30 ميدالية فى المونديال .

ومن جهته، اشاد جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية للأطباق المروحية FITASC، ومعه جميع رؤساء الوفود والبعثات المساركة فى البطولة بحفاوة الاستقبال وبالمجهود الكبير الذي بذلته الدولة المصرية خلال استضافتها للبطولة والتنظيم الرائع لها، والظهور المتميز للرماه المصريين والذي يعكس الاهتمام الكبير بالرماية داخل مصر متمنين العودة فى اقرب وقت ممكن من خلال استضافة مصر للبطولات الدولية والعالمية.

ومن جانبه، تمنى اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصرى والافريقى للرماية رحلة عودة سعيدة لجميع الوفود الى ديارهم مؤكدا على ان مصر ستظل ابد الظهر جاهزة لاستقبال اى حدث رياضى بكل جدية واهتمام .

وتقدم حسنى بالشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بالرياضة وخاصة الرماية ، ووزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل للاتحاد المصري للرماية وتلبيته لكافة احتياجات اللاعبين، واصراره علي النهوض برياضة الرماية في مصر ، وإقامة البطولة علي اكبر ميدان للرماية في العالم والمقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة