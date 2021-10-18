لاعبو سموحة يتلقون لقاح كورونا قبل بداية الدوري

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تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والجهاز الفني والإداري والطبي لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة إدارة النادي في حصول جميع اللاعبين على اللقاح لتفادى الإصابة وحفاظا على صحة اللاعبين.

واستقر الجهاز الفني على هذا التوقيت، نظرًا لعدم ارتباط فريق الكرة بأي ارتباطات في الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأنهى الفريق سلسلة التجارب الودية ضمن فترة الإعداد التي خاض خلالها مجموعة من المباريات متدرجة المستوى أمام البنك الأهلي وطلائع الجيش المصري البورسعيدي والإسماعيلي وهلال مطروح وجزيرة مطروح.