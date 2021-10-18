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طارق يحيي: قادر على الفوز بدوري أبطال أفريقيا

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طارق يحيي: الزمالك قادر على الفوز بدوري أبطال أفريقيا طارق يحيي: قادر على الفوز بدوري أبطال أفريقيا

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أكد طارق يحيى نجم السابق، أهمية تجديد نادى الزمالك لعقد أشرف بن شرقى هداف الفريق في الفترة المقبلة، مشددا على أن الفريق الابيض قادر على تحقيق لقب دور ابطال افريقيا هذا الموسم.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى أن يكون هناك خطة جديدة لتجديد التعاقد مع بن شرقى ويكون هناك تجاوب، بالتأكيد بن شرقى لاعب كبير ومميز وله باع طويل وحب كبير من جماهير الزمالك وهذه نقطة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وأتمنى أن يكون هناك مرونة وتجاوب من الطرفين في هذا الملف».

وتابع:«الاسكواد الموجود في الزمالك قادر بالتأكيد على حصد لقب دورى الأبطال، وهذا هو الفريق الذى حقق لقب الدورى الموسم الماضى، بل ومعه عدد من الاضافات مثل سيسية وعمر السعيد وأوناجم ومصطفى فتحى، كل هذا دعم كبير للفريق وصفقات جديدة، بغض النظر عن إيقاف القيد، وفريق الزمالك لا يقف على أحد».

المصرى اليوم

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