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تشيلسي يستهدف ضم «دي ليخت» في يناير

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تشيلسي يستهدف ضم «دي ليخت» في يناير تشيلسي يستهدف ضم «دي ليخت» في يناير

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كشفت صحيفة «ذا صن»، الإنجليزية، أن نادي تشيلسي الإنجليزى بدأ المفاوضات من أجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة إن البلوز يستهدف ضم الهولندي الشاب لتعزيز صفوفه وتقوية خط دفاعاته.

وينتهى عقد ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس في صيف 2024 علمًا بوجود شرط جزائي بقيمة 125 مليون إسترليني.

قالت الصحيفة إن مسؤولي تشيلسي بدأوا المفاوضات مع الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت، حول إمكانية إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

المصرى اليوم

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