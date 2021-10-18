حلبية: قادرون على تخطي عقبة بطل أوغندا.. ولن نخوض انتخابات المصري

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أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة سمير حلبية، ينوي عدم الترشح لانتخابات النادي المقبلة، والتي ستقام في شهر ديسمبر المقبل.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات إذاعية: «بنسبة كبيرة لن يخوض مجلس الإدارة الحالي الانتخابات المقبلة، وذلك بسبب معاناة الأندية الشعبية من صعوبات كثيرة، خاصة في الأمور المالية، وذلك بعد تواجد عدد من أندية الشركات في الدوري الممتاز، لديهم قدرات مالية كبيرة».

وأضاف: «الجماهير لا ترضى بأنصاف الحلول ونحاول الوصول بالنادي لبر الأمان حتى موعد الانتخابات المقبل، وعندها يتولى الأفضل إدارة النادي».

وعن مواجهة سلطات الموارد المائية في الكونفيدرالية الافريقية، قال :«قادرون على تخطي عقبة الفريق الأوغندي، نحن لدينا لاعبين مميزين ومدير فني على مستوى عال، وصاحب خبرات افريقية كبيرة».

وأشار :«نتواصل مع المسؤولين في مصر، لمعرفة موقف الجماهير من حضور المباراة، خاصة بعد قرار عودتهم لمباريات الدوري الممتاز في الموسم المقبل»، مضيفا :«حال حضور الجماهير المباراة المقبلة، سيكون حافزًا كبيرًا للاعبين على الظهور بمستوى مميز وتحقيق الفوز بالمباراة».

يذكر أن المصري سوف يلتقي مع سلطات الموارد المائية السبت المقبل، على استاد الاسكندرية في اياب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.