أحمد حسن: موسيماني يجمع متعلقاته وأيامه معدودة في الأهلي

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فجر أحمد حسن لاعب الاهلى والزمالك والمنتخب الوطنى السابق، عن قيام الجنوب الأفريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الأهلى، بجمع متعلقاته من مسكنه في الشيخ زايد ترقباً لرحيله عن القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة أوساعات قليلة.

ونشر أحمد حسن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد بعدما باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء».

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي قد عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا عقب مباراة العودة أمام الحرس الوطني بطل النيجر في بطولة أفريقيا.

وتنوي لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف مناقشة موسيماني في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق قبل إنطلاق بطولة الدوري المصري يوم 25 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تناقش «تخطيط» الأهلي موسيماني في عدة أمور كروية وحسابات فنية وغيرها مما يتعلق بفريق الكرة بإرتباطاته المقبلة ونتائج الفريق الماضية وصفقات اللاعبين.