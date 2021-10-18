ميار شريف تقفز للمركز الـ64 عالميًا في التنس

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احتلت اللاعبة المصرية ميار شريف المركز الـ64 في التصنيف الدولي للاعبات التنس.

وقفزت ميار 8 مراكز دفعة واحدة لتحتل هذا المركز، بعدما ودعت بطولة إنديان ويلز مؤخرًا.

ويذكر أن ميار شريف فازت بـ8 ألقاب فردية، و6 ألقاب زوجي، في مختلف البطولات الدولية التي شاركت بها، كما أنها أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسى في إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس، بالإضافة إلى أنها أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في رياضة التنس الأرضي.

ومن ناحية أخرى، حققت التونسية أُنس جابر إنجازا عربيا باحتلالها المركز الثامن، حيث قفزت 6 مراكز دفعة واحدة.

وتألقت أُنس في بطولة إنديان ويلز ووصلت إلى الدور نصف النهائي، قبل خسارتها أمام باولا بادوسا.