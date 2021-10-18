بنزيما يخضع للمحاكمة في قضية ابتزاز فالبوينا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخضع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، للمحاكمة مجددًا بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز زميله السابق في كتيبة الديوك ماتيو فالبوينا.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما في ذلك الوقت بدفع الأموال للمبتزين.

ووفقًا لإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، فإن بنزيما وأربعة اشخاص آخرين سيخضعون للمحاكمة مجددًا، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، في محكمة فرساي الجنائية بقضية ابتزاز فالبوينا.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن المحاكمة ستستمر لمدة 3 أيام، وتم التواصل مع محامي بنزيما لمعرفة هل سيحضر اللاعب الفرنسي في المحكمة، لكنه لم يرد.

وأوضحت «مونت كارلو» أن بول ألبرت إيوينز، محامي فالبوينا، أكد أن موكله سيكون حاضرًا في الجلسات الجديدة للمحاكمة.

وذكرت أن محامي بنزيما سبق أن طلب عقد مواجهة بين اللاعبين، لكن قاضي التحقيق رفض هذا الأمر.