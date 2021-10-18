سيامات وحفلات تخرج وافتتاحات وعظات وقداسات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس الى الإسكندرية (صور)

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«ترقيات وسيامات وحفلات تخرج وعظات وقداسات»، فعاليات دسمة وحزمة من الأنشطة ترأسها وشارك فيها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته الرعوية إلى كاتدرائية الإسكندرية والتى استمرت يومين واختتمت أمس، غادر بعدها الاسكندرية.

بدأ البابا زيارته للمرقسية صباح يوم السبت الماضي واستهل الفعاليات برئاسة صلاة القداس الإلهى لمجمع كهنة الاسكندرية، بحضور أساقفة الإسكندرية كل من الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والأنبا بافلى أسقف عام كنائس المنتزة والأنبا هرمينا أسقف عام كنائس وسط الاسكندرية والقمص ابرام اميل الوكيل البابوى وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، وعدد من الاباء الكهنة في الكاتدرائية.

وعقب الصلاة التي تم خلالها سيامة وترقية 15 كاهنا من الكنائس إلى درجة القمصية لتجويد الخدمة الروحية في الكنائس، وهم القمص ميخائيل يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بالزوايدة، القمص لوقا شفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بأرض فرعون، القمص ايوب مكرم كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج، والقمص مينا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج، والقمص صموئيل منير كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بعزبة دنا، والقمص يوأنس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا، والقمص تادرس نيروز كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بمنطقة نادي الصيد، القمص يوسف ثابت كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بسموحة،القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بكرموز، القمص مرقس ميلاد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، القمص تكلا وليم كاهن كنيسة القديس الأنبا تكلا بالإبراهيمية، القمص روفائيل شنودة كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالحضرة، القمص تادرس عطية الله كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والامير تادرس بمنطقة مطار النزهة، القمص أباكير فكري كاهن كنيسة القديسين أباكير ويوحنا بأبوقير، القمص جوارجيوس ماهر كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس أبوقير.

وعقب الرسامة ألقى البابا عظة روحية، وقداس مع مجمع الكهنة.

وشهد البابا الجلسة الختامية لبرنامج تنمية المهارات الشخصية في القيادة والإدارة للآباء الكهنة الجدد بكنائس قطاع وسط الإسكندرية والذي قدمه المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COTICAD)، وحفل تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة المسيحية الأرثوذكسية بقطاع المنتزه بالإسكندرية، تحت إشراف معهد المشورة بالمعادي. وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى ١٤٠ خريجًا بينهم ١٤ كاهنًا.

وفى اليوم الثانى، افتتح البابا تواضروس الثاني اليوم مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي لخدمة المجتمع والشباب السكندري، والذى يهدف إلى مساعدة الشباب على إيجاد فرصة عمل مناسبة كما يتبنى تنمية مهارات الراغبين في الحصول على وظيفة، وتأهيلهم من خلال منحهم فرص للتدريب النظري والعملي في عدة مجالات، وذلك في مراكز التدريب المتخصصة، وعدد من الشركات الكبرى، والتقى أعضاء هيئة تدريس إكليريكية الإسكندرية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.، قبل ان يختتم الفعاليات بكلمة روحية تحدث فيها عن قوة الدولة ومؤسساتها.

وقال أن مصرنا الغالية والقوية تتطلب تضافر كافة الجهود من فنون قوية ورياضة قوية ومؤسسات قوية وشباب قوي«، وأن محصلة تلك الجهود يتمثل في وجود وطن قوي.

وأضاف البابا أن الدولة القوية لازم يكون عندها جيش قوي وشرطة عفية ورياضة قوية وشباب وقى وفن قوى وأزهر قوى وكنيسة قوية.

وأشار إلى أن مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي يهدف إلى مساعدة الشباب على إيجاد فرصة عمل مناسبة كما يتبنى تنمية مهارات الراغبين في الحصول على وظيفة، وتأهيلهم من خلال منحهم فرص للتدريب النظري والعملي في عدة مجالات، وذلك في مراكز التدريب المتخصصة، وعدد من الشركات الكبرى.

وقال أن هذا المشروع مهم كونه مشروع وطني علمي تعاوني من ثم سينجح في تحقيق الهدف منه وخدمة المجتمع.

وشارك البابا في الافتتاح الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلي رئيس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون رئيس قطاع غرب والأنبا هرمينا رئيس قطاع شرق، والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

من جانبه أكد القمص إبرام إيميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، على أهمية مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي ودوره في التوجيه والتوعية خاصة بين الشباب ودوره في خدمة المجتمع ،مشيرا إلى أن شعار المركز هو «فتشدد وأعمل»، مشدداً على ضرورة التغيير وخدمة المجتمع بصفة عامة.

ولفت إلى إعداد بروتوكولات تعاون مع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات لتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن مركز الكرمة يعمل تأهيل الشباب للتوافق مع سوق العمل ومساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة.

وقال أن المركز يعمل على ثلاثة مراحل الاستقبال والفلترة وتغيير الفكر، كما يقدم التدريب والتأهيل من خلال متخصصين في عمليات التدريب في العديد من المجالات، لافتا إلى وجود خطط مستقبلية لمساعدة الشباب والنشء على اختيار مجاله العملي.

سيامات وحفلات تخرج وافتتاحات وعظات وقداسات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس الى الإسكندرية (صور)

سيامات وحفلات تخرج وافتتاحات وعظات وقداسات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس الى الإسكندرية (صور)

سيامات وحفلات تخرج وافتتاحات وعظات وقداسات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس الى الإسكندرية (صور)

سيامات وحفلات تخرج وافتتاحات وعظات وقداسات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس الى الإسكندرية (صور)

سيامات وحفلات تخرج وافتتاحات وعظات وقداسات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس الى الإسكندرية (صور)

سيامات وحفلات تخرج وافتتاحات وعظات وقداسات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس الى الإسكندرية (صور)

سيامات وحفلات تخرج وافتتاحات وعظات وقداسات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس الى الإسكندرية (صور)