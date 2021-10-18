«عمران» يبحث مع رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات مجالات التعاون

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عقد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتماعا مع الدكتورة مريم بطى السويدى، الرئيس التنفيذى للهيئة الرقابية المالية والسلع فى دولة الإمارات، على هامش مشاركته فى اجتماعات «مستقبل النظام المالى» الذى تمت إقامته على هامش فعاليات معرض «إكسبو دبى 2020».

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتبادل بين الهيئتين والتطوير المستمر للآليات التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية وتبادل المعلومات والخبرات بين كل من الجهتين.

وأشار عمران إلى أن عام 2020 كان عام «الاستدامة والمرأة» لدعم استمرارية الاتجاه نحو تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث وحظر التمييز بين العملاء ذكورا وإناثا على أساس الجنس، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائى.

وأعرب عمران، خلال اللقاء، عن تهانيه للدكتورة مريم السويدى، باعتبارها أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذى لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، وأول سيدة تشغل هذا المنصب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى. من ناحيتها أكدت الدكتورة مريم السويدى حرصها الشديد على إرساء علاقات متينة مع الهيئة النظيرة فى الشقيقة مصر والسعى نحو التعاون بين البلدين فى الخدمات المالية غير المصرفية، ووعدت بزيارة القاهرة قريبا لتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئتين.

كما أضافت سعادة الدكتورة مريم بأن المناقشات خلصت إلى أهمية تضمين مذكرة التفاهم بين الجهتين كل ما من شأنه دعم التعاون بينهما فى الموضوعات السابق ذكرها.. بما يسهم فى تطوير وسائل ونظم الرقابة لدى كل منهما ورفع كفاءتهما والنهوض باختصاصاتهما وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وقد شملت المناقشات التى جرت بين الجانبين موضوعات التمويل المستدام وقضايا التنمية المستدامة الأخرى، وتعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، وتطوير إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الخاصة بالأوراق المالية، وإجراءات التفتيش والرقابة عليها وعلى الشركات المدرجة، وتوفير ونشر المعلومات والتثقيف والتوعية المالية والاستثمارية، وحماية حقوق المتعاملين فى أسواق الأوراق المالية.