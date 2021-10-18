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كوريا الجنوبية تسجّل 1050 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات.. والصين بلا ضحايا

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كوريا الجنوبية تسجّل 1050 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات.. والصين بلا ضحايا كوريا الجنوبية تسجّل 1050 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات.. والصين بلا ضحايا

كوريا الجنوبية تسجّل 1050 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات.. والصين بلا ضحايا

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل البلاد 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في كوريا، إلى 343 ألفاً و445 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المركز، القول إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2668.

الصين

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين بأن البر الرئيس سجّل 24 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وسجل البر الرئيس الصيني حتى الآن 96546 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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