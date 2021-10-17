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ضبط 34 مخالفة تموينية في سوهاج

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ضبط 34 مخالفة تموينية في سوهاج ضبط 34 مخالفة تموينية في سوهاج

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واصلت مباحث بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، حملاتها التفتيشية على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملات، التي جرت اليوم، بإشراف من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وبتوجيهات من اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن تحرير 34 مخالفة تموينية، منها 15 مخالفة للمخابز البلدية، و19 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، وتحررت محاضر بالمخالفات، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف.

المصرى اليوم

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