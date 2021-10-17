انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة نفسية في بلطيم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم عامل في العقد الثالث من العمر، على الانتحار، الأحد، وشنق نفسه بحبل في مدخل منزله بمدينة بلطيم بمحافظة .



وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ بأن العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس أبلغه بتلقيه بلاغًا من «ر.ح.ع»، 47 سنة وتقيم بمدينة بلطيم، بأنها حال عودتها من عملها وأثناء دخولها المنزل فوجئت بانتحار زوجها، 37 عامًا، عامل، بشنق نفسه بمدخل المنزل.



انتقل مأمور مركز شرطة البرلس، رفقة المقدم عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، والنقيب إبراهيم عتمان، معاون مباحث المركز، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن جثة العامل المنتحر معلقة بحبل في سقف مدخل المنزل، وبسؤال زوجته المذكورة قررت ما جاء في بلاغها، وعللت ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.



كشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث بإشراف المقدم عمرو فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس مرور المنتحر بأزمة نفسية خلال الآونة الأخيرة، جعلته يقبل على الانتحار قبل ذلك من خلال إقباله على قطع شرايين يده بغية التخلص من حياته. وتحُرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها.