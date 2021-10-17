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86 % من المواطنين راضون عن تطوير الطرق والكبارى

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86 % من المواطنين راضون عن تطوير الطرق والكبارى 86 % من المواطنين راضون عن تطوير الطرق والكبارى

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أصدر مركز المعلومات بمجلس الوزراء «إنفوجراف» لنتائج استطلاع رأى المواطنين حول التطور الذى يشهده قطاع الطرق والكبارى، وكشف عن رضاء 86% من المواطنين عن التطوير.

وفى إطار الحرص على التعرف على رأى المواطنين فى هذا التطوير، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا للرأى خلال الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر الماضى، تضمن سؤال المواطنين بالعيّنة حول مدى رضائهم عن التطوير الذى يشهده قطاع الطرق والكبارى فى .

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المواطنين بنسبة (٨٦.١%) أعربت عن رضائهم عن هذا التطوير، فيما أبدى ٣.٤% عدم رضاه، ولم يحدد ١٠.٥% منهم رأيه.

المصرى اليوم

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