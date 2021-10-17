بدء مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج طلاب المدارس بكفر الشيخ

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أعلنت مديرية الشؤون الصحيه بكفرالشيخ، الأحد، بدء مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة والنحافة بين طلاب المدارس الابتدائية والمعاهد الأزهرية بقري كفرالشيخ.

وتستهدف المبادرة ٣٣٢٨٦٢طالب، حيث تم تخصيص ٦٠ فريق من الإدارات الصحية، ويتم المرور دوريًا على المدارس ويتم عمل الفحوصات اللازمة من قياس نسبة الهيموجلوبين والطول والوزن وقياس كتلة الجسم، ومن تثبت إيجابية نتائجه يتم متابعته وتحويله إلى عيادات التأمين الصحى وصرف العلاج المطلوب له بالمجان وتستمر المبادرة لمدة ٦٠ يومًا.