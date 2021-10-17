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الأمير ويليام وزوجته يستقبلان محمد صلاح بحفاوة كبيرة .. صور

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الأمير ويليام وزوجته يستقبلان محمد صلاح بحفاوة كبيرة .. صور الأمير ويليام وزوجته يستقبلان محمد صلاح بحفاوة كبيرة .. صور

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استقبل الأمير ويليام، دوق كامبريدج، الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، على خلفية حفل جائزة إيرثشوت.

وأظهرت الصور أحاديث جانبية بين الأمير ويليام وزوجته مع صلاح ورفقة عدد من الحاضرين في الحفل الشهير.

وجائزة «إيرثشوت» هي تتويج عالمي بيئي للتعامل مع تغيّر المناخ، وأنشئت لأجل الحلول المبتكرة لإصلاح الكوكب.

نجم ليفربول محمد صلاح خلال حفل "إيرث شوت" العالمى بحضور الأمير ويليام
نجم ليفربول محمد صلاح خلال حفل "إيرث شوت" العالمى بحضور الأمير ويليام
نجم ليفربول محمد صلاح خلال حفل "إيرث شوت" العالمى بحضور الأمير ويليام
نجم ليفربول محمد صلاح خلال حفل "إيرث شوت" العالمى بحضور الأمير ويليام

المصرى اليوم

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