برشلونة ضد فالنسيا: فاتي وديباي يقودان البلوجرانا للفوز على الخفافيش

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حقق برشلونة انتصارًا كبيرًا على ملعبه ضد فالنسيا بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني «لا ليجا».

وأفتتح الضيوف التهديف مبكرًا، بعد 5 دقائق من بداية المباراة، عن طريق الظهير الأيسر خوسيه جايا، لكن أنسو فاتي ادرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق، حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء لصالح فاتي، حولها ممفيس ديباي بنجاح في شباك الضيوف.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق، سجل صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينهو الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ليحسم المباراة عمليًا لصالح البلوجرانا.

برشلونة ارتفع رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع.

رجل المباراة:

حصل الجناح المهاجم الهولندي، ممفيس ديباي، على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد ان صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- اخر مرة حافظ فيها فالنسيا على نظافة شباكه ضد برشلونة على ملعب كامب نو كان في أكتوبر 2003 (انتهت 1-0).

- ركلة جزاء فاتي كانت ركلة الجزاء رقم 408 التي تحتسب ضد فالنسيا. الخفافيش تعرضوا لـ 56 ركلة احتسبت عليهم خلال المواسم ال8 الأخيرة، أكثر من أي فريق أخر.

- كوتينهو سجل هدفه رقم 24 في مباراته رقم 97 بمختلف البطولات مع برشلونة، وهو هدفه الأول معهم منذ نوفمبر 2020 (ضد أوساسونا).

- سيرخيو أجويرو عاد للدوري الإسباني للمرة الأولى بعد 10 سنوات، وبالتحديد منذ أخر مباراة له مع أتلتيكو مدريد في مايو 2011.

- 13 نقطة من بين 15 نقطة حصدها برشلونة في الدوري هذا الموسم تحققت على ملعب كامب نو، معقل الفريق.