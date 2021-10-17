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المقداد يؤكد لجراندي حرص سوريا على تسهيل عودة المهجرين السوريين

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المقداد يؤكد لجراندي حرص سوريا على تسهيل عودة المهجرين السوريين المقداد يؤكد لجراندي حرص سوريا على تسهيل عودة المهجرين السوريين

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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقاء مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حرص بلاده على التعاون لتسهيل عودة المهجرين السوريين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المقداد وغراندي بحثا خلال لقائهما يوم الأحد «مجالات التعاون بين السورية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين».

ونقلت الوكالة عن المقداد تأكيده خلال اللقاء على «أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين، مستعرضا الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم».

كما أكد حرص الحكومة السورية على التعاون مع المفوضية في هذا المجال على أساس الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة سوريا أرضا وشعبا، بعيدا عن محاولات بعض الأطراف استخدام هذا الملف لأهداف سياسية تتناقض مع مصلحة السوريين ومع الطابع الإنساني البحت له.

بدوره، أكد غراندي ارتياحه للتعاون القائم بين المفوضية والحكومة السورية، معربا عن استعداد المفوضية للاستمرار في حشد كل الإمكانيات وتسخيرها من أجل تأمين المتطلبات الأساسية للعودة.

وكانت سوريا قد عقدت في نوفمبر من عام 2020 مؤتمرا لعودة اللاجئين في دمشق، بمشاركة عربية ودولية.

المصرى اليوم

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