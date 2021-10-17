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النيابة تحذر من جريمة عقوبتها السجن ٢٠ عاما وغرامة مليون ريال

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النيابة السعودية تحذر من جريمة عقوبتها السجن ٢٠ عاما وغرامة مليون ريال النيابة تحذر من جريمة عقوبتها السجن ٢٠ عاما وغرامة مليون ريال

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حذرت النيابة العامة في المملكة العربية من جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال. (1 ريال سعودي يساوي 0.27 دولار أمريكي).

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، حذرت النيابة العامة من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك.

وأكدت النيابة في تحذيرها على أن هذه «الجريمة تصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية».

وكذلك «الشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، بالإضافة لإتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي».

ولفتت النيابة كذلك إلى أنه من «الجرائم الكبرى كذلك الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق».

وأكدت على أن من بين الجرائم الكبرى كذلك كل من حاز أو علم بحكم وظيفته عن معلومات أو وثائق سرية فأفشاها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.

المصرى اليوم

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