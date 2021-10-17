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الصحة : سيل الزرقاء قد يكون مصدر شيغيلا

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الصحة : سيل الزرقاء قد يكون مصدر شيغيلا الصحة : سيل الزرقاء قد يكون مصدر شيغيلا

جي بي سي نيوز : قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إنه تم تشخيص 14 حالة جديدة مصابة بجرثومة شيغيلا يوم أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في بلدة جبة إلى 72.

وأضاف شركس، أن 9 حالات جديدة يجري الآن تقييمها في مركز صحي جبّة الأولي؛ لتحديد ارتباطها بالجرثومة من عدمه.

وأكّد عدم تحديد مصدر جرثومة شيغيلا في بلدتي جبّة بمحافظة جرش والوهادنة بمحافظة عجلون، حتى الآن.

وأشار شركس إلى أنّ كوادر الوزارة سحبت عينات من سيل الزرقاء بعد أن وردت لها معلومات تفيد باستخدام مياه السيل للسباحة من قِبل البعض، قائلا “قد يكون سيل الزرقاء مصدرا لجرثومة شيغيلا، والنتائج ستصدر قريبا”.

وتوجه 14 فريقا من فرق التقصي الوبائي إلى قريتي جبّة والوهادنة للتوعية الصحية بعد انتشار عدوى جرثومة شيغيلا، وفق شركس.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إنه جرى تعليق دوام الأحد في مدارس بلدة جبّة في محافظة جرش وبلدة الوهادنة في محافظة عجلون.

وأضاف المساعفة، أن القرار اتخذ بعد التنسيق مع عدة جهات، لافتا إلى تعاون الوزارة مع كوادر وزارة الصحة لتوعية طلبة المدارس حول جرثومة شيغيلا.

هلا اخبار 

جي بي سي نيوز

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