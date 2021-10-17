يوفنتوس ضد روما .. كين يسجل وتشيزني يتألق في فوز جديد للسيدة العجوز

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واصل يوفنتوس نتائجه الإيجابية وحقق الفوز على ملعبه بنتيجة 1-0 ضد روما في مباراة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "سيريا أ".

وسجل مويس كين هدف المباراة الوحيد بعد 16 دقيقة من البداية، ليقود فريق السيدة العجوز لتحقيق الفوز الرابع لهم على التوالي في الدوري.

ولاحت للضيوف فرصة لتعديل النتيجة من خلال ركلة جزاء، لكن لاعب الوسط الفرنسي، جوردان فيريتو، اهدر الفرصة مع تألق من الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني.

الفوز رفع من رصيد يوفنتوس إلى 14 نقطة في المركز السابع، في حين تلقى روما هزيمته الثالثة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيد ذئاب العاصمة عند 15 نقطة في المركز الرابع.

رجل المباراة:

حصل الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد دوره الكبير في نتيجة الفوز لمصلحة أصحاب الأرض.

حارس يوفنتوس تمكن من التصدي لـ 4 فرص، من بينهم ركلة جزاء (تسبب هو فيها).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- يوفنتوس بدون هزيمة في اخر 7 مباريات، مع تحقيقه الفوز في جميع المباريات ال5 الأخيرة، والحفاظ على نظافة شباكه في أخر 3 مباريات.

- فويتشيك شتشيسني تصدى لـ 22 ركلة جزاء خلال مسيرته، 10 منهم خلال مسيرته في الدوري الإيطالي (بداية من عام 2015).

- جوردان فيريتو أهدر ركلة جزاء مع روما للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسديدة 13 ركلة جزاء بنجاح سابقًا مع ذئاب العاصمة.

- يوفنتوس حافظ على نظافة شباكه على ملعبه في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.

- يوفنتوس حقق فوزه العاشر على روما في الدوري على ملعب أليانز ستاديوم، أكثر من أي فريق أخر.