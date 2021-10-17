جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز .. صراع ثنائي على القمة

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يشهد جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه شرسة بين محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وذلك بعد مرور 8 جولات من البريميرليج.

ويتواجد الثنائي في المقدمة برصيد 7 أهداف وذلك بعد ظهورهما بمستوى رائع خلال المباريات الماضية خاصة الجولة الأخيرة التي سجل خلالها صلاح في مرمى واتفورد وأحرز فاردي في شباك مانشستر يونايتد.

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ويأتي ساديو ماني في المركز الثالث بعدما سجل 5 أهداف متساويًا مع ميكائيل أنطونيو، مهاجم فريق وست هام يونايتد، .

وأصبح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 8 جولات كالتالي: